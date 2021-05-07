На викриття схеми прикордонникам знадобилося майже два роки. За даною справою було затримано всього 28 осіб – 23 громадян Польщі та 5 українців, а останній арешт та оголошення звинувачень відбулися кілька днів тому.

Знадобиться Що можна та заборонено перевозити через польський кордон: детальний список

За що затримали 28 осіб

Метою діяльності групи було отримання фінансової вигоди за незаконну організацію та легалізацію перебування іноземців на території Польщі.

Окрім цього, звинувачені займалися нелегальними перевезеннями мігрантів через кордон та створювали фіктивні запрошення на роботу, реєструючи їх в Управлінні Підкарпатського воєводства. Групу очолила 47-річна громадянка Польщі, яка й курувала незаконну діяльність.

За даними прикордонної служби Польщі, завдяки схемі групі вдалося легалізувати перебування для понад 700 іноземців. Деякі з них переїхали в інші країни Європейського Союзу.

Понад 700 іноземців отримали дозвіл на перебування у ЄС незаконно / Фото Pexels

Під час слідчих дій було проведено обшук 20 квартир у Підкарпатті. Польські поліціянти вилучили документацію, мобільні телефони, SIM-карти та комп'ютери.

До слова, слідство проводить районна прокуратура Перемишля, а підозрюваним загрожує від 3 місяців до 10 років позбавлення волі.

Підозрюваних можуть засудити до 10 років позбавлення волі / Фото Pexels