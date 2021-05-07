На разоблачение схемы пограничникам понадобилось почти два года. По данному делу были задержаны всего 28 человек – 23 граждан Польши и 5 украинцев, а последний арест и объявление обвинений состоялись несколько дней назад.

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За что задержали 28 человек

Целью деятельности группы было получение финансовой выгоды за незаконную организацию и легализацию пребывания иностранцев на территории Польши.

Кроме этого, обвиняемые занимались нелегальными перевозками мигрантов через границу и создавали фиктивные приглашения на работу, регистрируя их в Управлении Подкарпатского воеводства. Группу возглавила 47-летняя гражданка Польши, которая и курировала незаконную деятельность.

По данным пограничной службы Польши, благодаря схеме группе удалось легализовать пребывание для более 700 иностранцев. Некоторые из них переехали в другие страны Европейского Союза.

Более 700 иностранцев получили разрешение на пребывание в ЕС незаконно / Фото Pexels

Во время следственных действий был проведен обыск 20 квартир в Подкарпатье. Польские полицейские изъяли документацию, мобильные телефоны, SIM-карты и компьютеры.

К слову, следствие проводит районная прокуратура Перемышля, а подозреваемым грозит от 3 месяцев до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемых могут приговорить к 10 годам лишения свободы / Фото Pexels