У Польщі відома мережа магазинів ввела бонуси для співробітників з домашніми улюбленцями

Польська мережа магазинів Rossmann запустила бонуси для співробітників, які мають домашніх тварин. Так, власникам кішок або собак нададуть річний абонемент на повне ветеринарне обслуговування їхніх улюбленців.

Ініціатива є результатом співпраці Rossmann та ветеринарної платформи PetHelp. Проєкт назвали Klub Zwierzaka.

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Про програму

Анонсований привілей надає можливість співробітникам мережі звертатися до 319 ветцентрів по всій Польщі. Там їхні вихованці отримуватимуть своєчасну та кваліфіковану допомогу.

Які ще переваги має пропозиція

доступ до спеціальних вебінарів;

можливість відвідування онлайн-зустрічей з ветеринарами;

знижка у розмірі 10% на весь чек у магазинах для домашніх тварин.

Rossmann – німецька мережа магазинів типу дрогері (дискаунтер із самообслуговуванням). Має понад 4,2 тисячі торгових точок по всьому світу – в Німеччині, Чехії, Туреччині, Угорщині та Іспанії. Зокрема, на ринку Польщі функціонує близько 1,5 тисячі магазинів мережі, де працевлаштовано близько 17 тисяч людей.