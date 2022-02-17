Инициатива – результат сотрудничества Rossmann и ветеринарной платформы PetHelp. Проект назвали Klub Zwierzaka.

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О программе

Анонсированная привилегия дает возможность сотрудникам сети обращаться в 319 ветцентров по всей Польше. Там их воспитанники будут получать своевременную и квалифицированную помощь.

Какие еще преимущества имеет предложение

  • доступ к специальным вебинарам;
  • возможность посещения онлайн-встреч с ветеринарами;
  • скидка в размере 10% на чек в магазинах для домашних животных.