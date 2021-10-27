Відкриття креативної виставки заплановане на найближчу п'ятницю, 29 жовтня, на Ignacego Prądzyńskiego 12/14. Раніше її вже влаштовували у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Торонто, Лас-Вегасі, Дубаї, Берліні, Москві та Парижі.

Дізнавайтеся також Як українцю відкрити та закрити рахунок в польському банку: інструкція і порівняння фінустанов

У чому особливість виставки

Виставка Van Gogh Multi-Sensory Exhibition – це яскраве мультимедійне шоу. Роботи видатного художника будуть представлені за допомогою технології Digital Art 360. Організатори запевняють, що це видовище змінить уявлення про відвідини виставок та музеїв.

Сотні робіт художника набудуть виразних, насичених кольорів. Вони займуть простір у 2 000 квадратних метрів.

У програмі також будуть представлені листи Ван Гога своєму братові Тео. Звучатиме тематична музика та голос актора Роберта Гулачика, який зіграв роль Ван Гога у культовому фільмі "Ван Гог. З любов'ю, Вінсент" 2017 року.

Виставка працюватиме з понеділка по неділю з 10:00 до 20:00 і буде доступна для глядачів лише 2,5 місяця – до 14 січня 2022 року.

У Варшаві відкриється мультимедійна виставка робіт Ван Гога / Фото The Warsaw