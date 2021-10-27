Открытие креативной выставки запланировано на ближайшую пятницу, 29 октября , на Ignacego Prądzyńskiego 12/14. Ранее ее уже устраивали в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Торонто, Лас-Вегасе, Дубае, Берлине, Москве и Париже.

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В чем особенность выставки

Выставка Van Gogh Multi-Sensory Exhibition – это яркое мультимедийное шоу. Работы выдающегося художника будут представлены с помощью технологии Digital Art 360 . Организаторы уверяют, что это зрелище изменит представление о посещении выставок и музеев.

Сотни работ художника приобретут выразительные, насыщенные цвета. Они займут пространство в 2000 квадратных метров.

В программе также будут представлены письма Ван Гога своему брату Тео. Будет звучать тематическая музыка и голос актера Роберта Гулачика, сыгравшего роль Ван Гога в культовом фильме "Ван Гог. С любовью, Винсент" 2017 года.

Выставка будет работать с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00 и будет доступна для зрителей только 2,5 месяца – до 14 января 2022 года .