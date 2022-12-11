У Польщі з'явиться мобільний мініготель

У маленькому містечку Лючімія, що на межі Мазовії та Люблінського воєводства, відкриють найменший готель країні – "Ukoi". Модульний будиночок матиме лише 14 квадратних метрів корисної площі. Це стільки ж, скільки і стандартний готельний номер.

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Мініготель "Ukoi" / Фото Warszawa Nasze Miasto

Всередині мініготель буде також оснащений всім необхідним:

двоспальне ліжко, яке розташоване біля великого панорамного вікна;

ванна кімната з душем і туалетом;

мінікухня.

Що важливо, конструкція мобільна. Мініготель можна розмістити на трейлері і перевезти, куди завгодно. Дозвіл на встановлення будиночка не потрібно.

Перші будинки будуть зведені в Лючімії, поблизу Казімєжа-Дольного, що за 140 кілометрів від Варшави. Відкриття заплановане на весну 2023 року. У перспективі концепція таких мікроготелів може з'явитися не лише в Польщі, а й у США.



Найменший готель в Польщі / Фото Warszawa Nasze Miasto



Готель "Ukoi" у Польщі / Фото Warszawa Nasze Miasto



Мініготель буде обладнаний всім необхідним / Фото Warszawa Nasze Miasto