У Польщі з'явиться мобільний мініготель
У маленькому містечку Лючімія, що на межі Мазовії та Люблінського воєводства, відкриють найменший готель країні – "Ukoi". Модульний будиночок матиме лише 14 квадратних метрів корисної площі. Це стільки ж, скільки і стандартний готельний номер.
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Мініготель "Ukoi" / Фото Warszawa Nasze Miasto
Всередині мініготель буде також оснащений всім необхідним:
- двоспальне ліжко, яке розташоване біля великого панорамного вікна;
- ванна кімната з душем і туалетом;
- мінікухня.
Що важливо, конструкція мобільна. Мініготель можна розмістити на трейлері і перевезти, куди завгодно. Дозвіл на встановлення будиночка не потрібно.
Перші будинки будуть зведені в Лючімії, поблизу Казімєжа-Дольного, що за 140 кілометрів від Варшави. Відкриття заплановане на весну 2023 року. У перспективі концепція таких мікроготелів може з'явитися не лише в Польщі, а й у США.
Найменший готель в Польщі / Фото Warszawa Nasze Miasto
Готель "Ukoi" у Польщі / Фото Warszawa Nasze Miasto
Мініготель буде обладнаний всім необхідним / Фото Warszawa Nasze Miasto
У мобільному будиночку буде ванна кімната з душем і туалетом / Фото Warszawa Nasze Miasto