У Польщі відбулась демонстрація на підтримку мігрантів: 11 мітингарів затримала поліція

Організація No Borders Team провела акцію протесту на підтримку мігрантів у польскому місті Кросно-Оджанське. Проте демонстрація не минула без сутичок з поліцією, через що 11 осіб затримали, а 10 з них висунули звинувачення.

Маніфестація відбувалась під гаслом "Досить криміналізувати міграцію" 12 лютого. Участь у протестній акції взяли активісти з Польщі і Німеччини.

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Сутички на акції протесту у Польщі

Мітингарі хотіли висловити свою солідарність мігрантам, які перебувають у центрах для іноземців. Демонстранти вимагали від Європейського Союзу і Польщі прийняти всіх людей, які хочуть залишитись на їхній території.

Проте речник Любуської поліції Марцін Малюди заявив, що зібрання було незаконним. На місце проведення демонстрації було направлено близько 200 правоохоронців, яких також підтримували працівники прикордонної служби республіки.

Протестна акція за участю близько 100 осіб розпочалось о 13 годині. Спочатку зібрання мало мирний характер, проте після прибуття поліції натовп став більш агресивним. У правоохоронців почали кидати кілки, каміння і петарди. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і почала арештовувати найагресивніших учасників. Через кілька годин ситуація вже була під контролем правоохоронців.

Загалом ми затримали 11 осіб. 10 з них висунуто звинувачення у нападах на правоохоронців під час виконання обов'язків. Серед затриманих – 2 жінки, одна з них – громадянка Німеччини. Штрафи за невиконання розпоряджень правоохоронців будуть накладені на 21 особу,

– повідомив речник Любуської поліції Марцін Малюди.

Додамо, що після сутичок двоє поліцейських отримали легкі поранення. З боку демонстрантів, за інформацією поліції, постраждалих немає. Одну з учасниць протесту доставили до лікарні через переохолодження. У поліції не виключають можливості подальших арештів.

Протест у Кросно-Оджанському / Фото NewsLubuski.pl