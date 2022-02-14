Манифестация проходила под лозунгом "Хватит криминализировать миграцию" 12 февраля. Участие в протестной акции приняли активисты из Польши и Германии.

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Столкновения на акции протеста в Польше

Митингующие хотели выразить свою солидарность мигрантам, находящимся в центрах для иностранцев. Демонстранты требовали от Европейского Союза и Польши принять всех людей , которые хотят остаться на их территории.

Однако спикер Любушской полиции Марцин Малюды заявил, что собрание было незаконным. На место проведения демонстрации было направлено около 200 стражей порядка , которых также поддерживали работники пограничной службы республики.

Протестная акция с участием около 100 человек началась в 13 часов. Сначала собрание имело мирный характер, однако после прибытия полиции толпа стала более агрессивной . В правоохранителей начали бросать колья, камни и петарды. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и начала арестовывать самых агрессивных участников. Через несколько часов ситуация уже была под контролем правоохранителей.

В общей сложности мы задержали 11 человек. 10 из них предъявлены обвинения в нападениях на правоохранителей при исполнении обязанностей. Среди задержанных – 2 женщины, одна из них – гражданка Германии. Штрафы за невыполнение распоряжений стражей порядка будут наложены на 21 лицо,

– сообщил спикер Любушской полиции Марцин Малюды.

Добавим, что после столкновений двое полицейских получили легкие ранения. Со стороны демонстрантов, по информации полиции, пострадавших нет . Одна из участниц протеста была доставлена ​​в больницу из-за переохлаждения. В полиции не исключают возможности дальнейших арестов.