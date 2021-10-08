Причини та обставини аварії поліція ще встановлює. Поки що розголосили лише поверхневу інформацію щодо цього інциденту.

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Детальніше про аварію

Вантажівка з напівпричепом наїхала на сільськогосподарський трактор незадовго до полудня. Трактор перекинувся з одного боку колії, а вантажівка та причіп опинилися на іншій смузі.

У результаті аварії був сильно травмований водій трактора, який є громадянином України. Його доставили до лікарні для надання невідкладної допомоги. Зараз він у важкому стані. Відомо, що 30-річний потерпілий українець є працівником одного з польських господарств.

Транспортні засоби перекрили дорогу в обидві сторони. Тому вона була заблокована протягом тривалого часу. Поліції довелося перенаправляти дорожній рух.

Поки що невідомо, чи були водії транспортних засобів тверезими.

Також нещодавно водій вантажівки з України в'їхав у стіну тунелю в Польщі та сильно травмувався.