Поліція встановила, що за кермом вантажівки був громадянин України. Після інциденту його відвезли до лікарні.

Дізнавайтеся також У речах або у конвертах: чому не варто надсилати гроші в Україну "традиційними" способами

Детальніше про інцидент

43-річний далекобійник з України в'їхав у тунель під кільцевою дорогою Катовіце. Після цього вантажівка вдарилася у стіну тунелю.

Водій сильно травмувався і втратив свідомість. У такому стані його й везли у медичний заклад для надання допомоги.

Інші автомобілі під час дорожньо-транспортної пригоди не постраждали. Причини аварії поліцейські наразі встановлюють.

Далекобійник потрапив у ДТП в Польщі / Фото Komenda Miejska PSP w Katowicach