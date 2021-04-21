Национальный фонд здравоохранения Польши сообщил, что в стране существует более сотни пунктов выездной вакцинации. Получить прививку дома могут лица, которые физически не могут прибыть в пункт вакцинации.

Таким образом власти Польши пытаются ускорить процессы вакцинации в стране и сделать вакцину более доступной для различных категорий населения. Домашнюю вакцинацию будет проводить не один врач, а команда медиков , поэтому процесс будет под должным контролем.

Актуально В Польше с 10 мая 2021 получить вакцину смогут все желающие: детали

Кто может вакцинироваться дома

О необходимости домашней вакцинации прежде всего должны сообщать лица, состояние здоровья которых не позволяет им самостоятельно добраться до точки вакцинации . Речь идет о людях с инвалидностью, которые не могут воспользоваться инклюзивным транспортом, чтобы добраться до пункта прививки.

Также услугой могут воспользоваться и лица, которые временно не в состоянии посетить пункт вакцинации из-за ранения, заболевания или по другим причинам, связанным со здоровьем. Тогда домашнюю вакцинацию им может рекомендовать врач.

Все остальные люди, которые являются здоровыми и хорошо себя чувствуют, должны самостоятельно добраться до пункта вакцинации.