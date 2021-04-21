Польща намагається пришвидшити темпи вакцинації. Уряд планує організувати процеси таким чином, аби до кінця серпня 2021 року у Польщі отримали вакцину всі охочі. Вже з 10 травня 2021 року, за словами влади, жителі країни зможуть отримати електронне направлення та записатися на вакцинацію.

Опція доступна для дорослого населення. Тобто, записуватися в режимі онлайн на щеплення можуть лише ті особи, яким вже виповнилося 18 років.

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Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 19 квітня 2021 року під час відкриття спільного пункту вакцинації у Легниці, що в Нижній Сілезії.

Ми хочемо зробити так, щоб з 10 травня кожен громадянин, старший за 18 років, міг отримати електронне направлення та записатись на вакцинацію,

– зазначив політик.

Він додав, що незабаром в кожному воєводстві Польщі буде створений спеціальний пункт для вакцинації, а з часом їхня кількість буде збільшуватися. Загалом у країні планують відкрити понад 600 пунктів універсальної вакцинації.

Нагадуємо, що зараз у Польщі доступні такі вакцини: BioNTech/Pfizer, Moderna та АstraZeneca.

Влада Польщі заявляє, що з 10 травня 2021 року отримати вакцину зможуть усі охочі / Фото Unsplash