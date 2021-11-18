Як пояснив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недєльскі, застосування бустерної дози дозволили у країні з 2 листопада.

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За якої умови продовжать сертифікати

Продовжити свої COVID-сертифікат зможуть люди, які зробили:

другу дозу вакциною Johnson and Johnson;

третю дозу всіма іншими вакцинами.

Сертифікат доступний на сторінці Internetowe Konto Pacjenta та у додатку mObywatel. Люди, які не користуються електронними гаджетами, можуть попросити роздруківку сертифіката у пункті вакцинації або у майданчику охорони здоров'я, де пацієнт обслуговується.

Польща не стала чекати на рішення ЄС

Адам Недєльскі пояснив, що період дії сертифікатів вирішили продовжувати за рекомендацією Медичної ради за прем'єр-міністра.

Третя доза вакцини є настільки важливою для імунітету, що МОЗ Польщі дозволило собі не чекати на рішення ЄС,

– додав глава польського МОЗ.

Хто може отримати бустерну дозу у Польщі

Додаткову дозу вакцини проти COVID-19 можуть призначена для людей, чия імунна відповідь могла згодом ослабнути. Щеплення бустерною дозою робиться не раніше ніж через 6 місяців після 2 щеплення.

У Польщі третя доза стала доступною з 2 листопада для кожної людини від 18 років, у тому випадку, якщо з моменту минулої вакцинації минуло 6 місяців.

Зверніть увагу! Електронне направлення на додаткове щеплення видається автоматично. Наразі додаткову дозу отримали вже 1,2 мільйона осіб у Польщі.

Додаткове щеплення можуть зробити люди також з імунодефіцитом старше 12 років. Однак, у їхньому випадку, рішення про продовження сертифікату ще не ухвалили.

Варто зазначити, що Міністерство охорони здоров'я України поки не проводить бустерну вакцинацію. Водночас таке рішення обговорюють і, ймовірно, скоро третє щеплення стане доступним для певної категорії людей.