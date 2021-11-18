Как объяснил министр здравоохранения Польши Адам Недельски, применение бустерной дозы было разрешено в стране со 2 ноября.

Интересно Книжное кафе Nić празднует год: как работает островок украинской культуры в центре Кракова

При каком условии продлят сертификаты

Продлить свои COVID-сертификат смогут люди, сделавшие:

вторую дозу вакциной Johnson and Johnson;

третью дозу всеми другими вакцинами.

Сертификат доступен на странице Internetowe Konto Pacjenta и в приложении mObywatel. Люди, не пользующиеся гаджетами, могут попросить распечатку сертификата в пункте вакцинации или в площадке здравоохранения, где пациент обслуживается.

Польша не стала ждать решения ЕС

Адам Недельски объяснил, что период действия сертификатов решили продолжать по рекомендации Медицинского совета при премьер-министре.

Третья доза вакцины настолько важна для иммунитета, что Минздрав Польши позволил себе не ждать решения ЕС,

– добавил глава польского Минздрава.

Кто может получить бустерную дозу в Польше

Дополнительная доза вакцины против COVID-19 может быть назначена для людей, чей иммунный ответ мог впоследствии ослабеть. Прививка бустерной дозой делается не ранее чем через 6 месяцев после 2 прививки.

В Польше третья доза стала доступна со 2 ноября для каждого человека от 18 лет, в том случае, если с момента прошлой вакцинации прошло 6 месяцев.

Обратите внимание! Электронное направление на дополнительную прививку выдается автоматически. В настоящее время дополнительную дозу получили уже 1,2 миллиона человек в Польше.

Дополнительную прививку могут сделать люди также с иммунодефицитом старше 12 лет. Однако, в их случае, решение о продлении сертификата еще не было принято.

Следует отметить, что Министерство здравоохранения Украины пока не проводит бустерную вакцинацию. В то же время такое решение обсуждают и, вероятно, скоро третья прививка станет доступной для определенной категории людей.