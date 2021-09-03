Податкові пільги: у Польщі українці платитимуть вдвічі менше до держбюджету, ніж поляки

Уряд Польщі готує проєкт масштабних податкових пільг для українських трудових мігрантів. У межах оновленої національної програми Polski Ład передбачено значні зміни для іноземців з метою їх пришвидшеної інтеграції.

Таким чином республіка прагне втримати всередині країни перспективних підприємців та спеціалістів дефіцитних галузей економіки з-за кордону. Оновлена програма, згідно з планом уряду, почне діяти вже цієї осені.

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Пільги для українських трудових мігрантів

В основі програми Polski Ład передбачається, що протягом першого року перебування іноземця на території Польщі він сплачуватиме вдвічі менше податків, ніж громадяни Польщі.

Крім цього, протягом наступних трьох років діяльності трудовий мігрант сплачуватиме лише 50% загальновизначеного податку на дохід. Такі пільги будуть доступними для іноземців, які вже переїхали у Польщу, і для тих, які іммігрують після початку дії програми.

Пропонована податкова пільга спрямована на осіб, які перед переїздом у Польщу щонайменше 3 роки жили в іншій країні і можуть підтвердити це документально. Програма поширюється на всі види трудової діяльності, зокрема, як за трудовим договором, так і для підприємців.

Міністерство фінансів Польщі заявило, що протягом всіх чотирьох пільгових роківу пенсійний фонд і за страхування на випадок хвороби. Для цього уряд виділив