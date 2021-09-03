Таким образом республика стремится удержать внутри страны перспективных предпринимателей и специалистов дефицитных отраслей экономики из-за границы. Обновленная программа, согласно плану правительства, начнет действовать уже этой осенью.

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Льготы для украинских трудовых мигрантов

В основе программы Polski Ład предполагается, что в течение первого года пребывания иностранца на территории Польши он будет платить вдвое меньше налогов, чем граждане Польши.

Кроме этого, в течение следующих трех лет деятельности трудовой мигрант будет платить лишь 50% общепринятого налога на доход. Такие льготы будут доступны для иностранцев, которые уже переехали в Польшу, и для тех, которые иммигрируют после начала действия программы.

Предлагаемая налоговая льгота направлена ​​на лиц, которые перед переездом в Польшу как минимум 3 года жили в другой стране и могут подтвердить это документально. Программа распространяется на все виды трудовой деятельности, в частности, как по трудовому договору, так и для предпринимателей.

Обратите внимание! Министерство финансов Польши заявило, что в течение всех четырех льготных лет будет платить вместо иностранцев взносы в пенсионный фонд и за страхование на случай болезни. Для этого правительство выделило средства из государственного бюджета.