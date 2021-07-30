Небезпечний збіг: у Польщі українку двічі рятували в тому ж озері

50-річна жінка двічі могла втопитися на озері Ніске Бродно у Бродниці. Обставини нагадують спроби самогубства.

Точну причину такої поведінки жінки ще не встановили. Наразі у цій справі ведеться розслідування.

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Що сталося

Минулої суботи громадянка України зайшла на серйозну глибину в озері Ніске Бродно. Рятувальники вчасно зреагували, витягнули жінку на берег та надали їй необхідну допомогу. Жінка була одягненою і в стані алкогольного сп'яніння.

На цьому її пригоди не закінчилися. Двома днями пізніше, 26 липня, емігрантка ще раз була поміченою на тому ж озері у Польщі. Вона знову зайшла у воду одягненою. І подалася на ще глибше місце. Від самогубства її знову захистили рятувальники. Після того, як ті витягнули українку на берег, вони викликали для неї бригаду швидкої допомоги.

Тепер інцидентом зацікавилася місцева поліція. Вона розпочала розслідування та буде встановлювати причини неадекватної поведінки жінки.

Озеро, де стався інцидент / Фото Czas Brodnicy