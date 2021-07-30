Точную причину такого поведения женщины еще не установили. Сейчас по этому делу ведется расследование.

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Что произошло

В прошлую субботу гражданка Украины зашла на серьезную глубину в озере Нискэ Бродни. Спасатели вовремя среагировали, вытащили женщину на берег и оказали ей необходимую помощь. Женщина была одетой и в состоянии алкогольного опьянения.

На этом ее приключения не закончились. Двумя днями позже, 26 июля, эмигрантка еще раз была замечена на том же озере в Польше. Она снова зашла в воду одетой. И пошла на еще более глубокое место. От самоубийства ее снова защитили спасатели. После того как те вытащили украинку на берег, они вызвали для нее бригаду скорой помощи.

Теперь инцидентом заинтересовалась местная полиция. Она начала расследование и будет устанавливать причины неадекватного поведения женщины.

Озеро, где произошел инцидент / Фото Czas Brodnicy