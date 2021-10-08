У Польщі суттєво подорожчають кредити на житло: як зміняться щомісячні платежі

У Польщі зросте щомісячний платіж за іпотеку на житло. Це пов'язано з підвищенням відсоткової ставки для кредитів, які Нацбанк видає банківським установам.

Раніше Нацбанк видавав банкам кредити зі ставкою 0,1%, а тепер видаватиме зі ставкою 0,5%.

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Відтак, щомісячний платіж за іпотеку на житло зросте на кількадесят злотих, а то й більше. Щоправда, станеться це не одразу, а орієнтовно за 1 – 3 місяці.

Як зростуть щомісячні платежі

Експерти порахували, як виросте щомісячний платіж по іпотечному кредиту залежно від його суми. Для порівняння взяли кредити терміном на 20 років, видані у вересні 2021 року із середньою ставкою 2,44%, та кредити на 20 років, які видаватимуть після збільшення процентної ставки.



Як зростуть щомісячні платежі на житло у Польщі / Фото Yavp.pl

Зауважимо, ці розрахунки – приблизні. На розмір щомісячного платежу по іпотечному кредиту впливатиме також:

сума першого власного внеску,

розмір та тривалість кредиту.

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Більші шанси отримати іпотеку на житло мають власники карти сталого побуту та карти довгострокових резидентів ЄС. Серед банків, де українці можуть скористатися послугою отримання іпотеки, найбільш відомими є такі:

Alior Bank,

BPS банк,

BGŻ BNP Paribas,

Credit Agricole,

ING Bank Śląski,

Міленіум Банк,

Pekao,

PKO BP.

Основні вимоги до клієнтів передбачають наявність:

PESEL (ідентифікаційного номера фізичної особи);

Meldunek (реєстрації місця проживання на території Польщі);

підтвердження платоспроможності (виписки з банківських рахунків, підтвердження стабільного джерела доходів).

Зауважимо, що саме від рівня підтвердженого доходу буде залежати максимальна сума іпотеки. Підозріла фінансова історія може завадити отриманню кредиту. До уваги беруть все, навіть зміну місця роботи, якщо така була найближчим часом.