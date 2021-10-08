Ранее Нацбанк выдавал банкам кредиты со ставкой 0,1%, а теперь будет выдавать по ставке 0,5%.

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Следовательно, ежемесячный платеж по ипотеке на жилье возрастет на несколько десятков злотых, а то и больше. Правда, произойдет это не сразу, а ориентировочно через 1 – 3 месяца.

Как вырастут ежемесячные платежи

Эксперты посчитали, как вырастет ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в зависимости от его суммы. Для сравнения взяли кредиты сроком на 20 лет, выданные в сентябре 2021 со средней ставкой 2,44% и кредиты на 20 лет, которые будут выдавать после увеличения процентной ставки.



Как вырастут ежемесячные платежи на жилье в Польше / Фото Yavp.pl

Заметим, что эти расчеты – приблизительные. На размер ежемесячного платежа по ипотечному кредиту будет влиять также:

сумма первого собственного взноса,

размер и продолжительность кредита.

Как украинцу купить квартиру в ипотеку в Польше

Большие шансы получить ипотеку на жилье имеют владельцы карты постоянного быта и карты долгосрочных резидентов ЕС. Среди банков, где украинцы могут воспользоваться услугой получения ипотеки, наиболее известными являются:

Alior Bank,

BPS банк,

BGŻ BNP Paribas,

Credit Agricole,

ING Bank Śląski,

Миллениум Банк,

Pekao,

PKO BP.

Основные требования к клиентам предусматривают наличие:

PESEL (идентификационного номера физического лица);

Meldunek (регистрации места жительства на территории Польши)

подтверждение платежеспособности (выписки с банковских счетов, подтверждение стабильного источника доходов).

Заметим, что именно от уровня подтвержденного дохода будет зависеть максимальная сумма ипотеки. Подозрительная финансовая история может помешать получению кредита. Во внимание принимают все, даже смену места работы, если таковая была в ближайшее время.