У Польщі створили онлайн-калькулятор перебігу COVID-19: як він працює

У Польщі створили незвичний калькулятор, який дозволяє дізнатися, як протікатиме COVID-19 у разі зараження. Його розробили науковці медичного університету в Бялостоку.

Після тривалого випробування цей онлайн-калькулятор доступний для всіх на сайті pacjent.gov.pl.

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У межах тестування онлайн-калькулятор випробували понад 1100 пацієнтах з COVID-19 у різних куточках Польщі.

Як працює калькулятор перебігу COVID-19

Він аналізує:

вік,

стать,

масу тіла,

ріст людини.

І лише після цього видає результат. Останній не є на 100% точним, але дає привід завчасно потурбуватися про стан здоров’я та виявити можливі ризики ускладнень. Такий калькулятор призначений для:

невакцинованих осіб,

а також тих, хто раніше перехворів на COVID-19.



У Польщі створили онлайн-калькулятор перебігу COVID-19 / Фото Pacjent.gov.pl

А от науковці з кафедри вірусології та імунології університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні завершили тести нового препарату проти коронавірусу Paxlovid. Як пише Yavp.pl, результати продемонстрували, що він здатний захистити від серйозних ускладнень на 85 – 89%. Першочергово Paxlovid орієнтований на осіб, які мають найбільший ризик госпіталізації після зараження COVID-19.



Польські науковці також стверджують, що препарат Paxlovid є ефективнішим за інші таблетки проти коронавірусу, які вже використовуються в країні та ЄС. Мовиться про Молнупіравір.

Ефективність Молнупіравіру коливається від 30 до 50%. Коли новий препарат Paxlovid стане доступним для пацієнтів з COVID-19, поки невідомо. Багато що залежатиме від можливостей виробника.