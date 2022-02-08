После продолжительного испытания этот онлайн-калькулятор стал доступен для всех на сайте pacjent.gov.pl.

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В рамках тестирования онлайн-калькулятор опробовали более 1100 пациентов с COVID-19 в разных уголках Польши.

Как работает калькулятор протекания COVID-19

Он анализирует:

возраст,

пол,

массу тела,

рост человека.

И только после этого выдает результат. Последний не на 100% точен, но дает повод заблаговременно позаботиться о состоянии здоровья и выявить возможные риски осложнений. Такой калькулятор предназначен для:

невакцинированных лиц,

а также тех, кто раньше переболел COVID-19.

В Польше создали онлайн-калькулятор протекания COVID-19 / Фото Pacjent.gov.pl

А вот ученые кафедры вирусологии и иммунологии университета Марии Кюри-Склодовской в ​​Люблине завершили тесты нового препарата против коронавируса Paxlovid. Как пишет Yavp.pl, результаты продемонстрировали, что он способен защитить от серьезных осложнений на 85 – 89%. В первую очередь Paxlovid ориентирован на лиц, имеющих наибольший риск госпитализации после заражения COVID-19.

Польские ученые также утверждают, что препарат Paxlovid эффективнее других таблеток против коронавируса, которые уже используются в стране и ЕС. Речь идет о Молнупиравире.

Интересно! На днях Украина получила 60 тысяч курсов препарата Молнупиравир, снижающего риск тяжелого течения COVID-19.

Эффективность Молнупиравира колеблется от 30 до 50%. Когда новый препарат Paxlovid станет доступен для пациентов с COVID-19, пока неизвестно. Многое будет зависеть от возможностей производителя.