Путівник доступний різними мовами, зокрема українською. Його можна завантажити безкоштовно.

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Яку інформацію містить путівник для мігрантів від Поморського воєводства

У путівнику для іноземців традиційно є інформація про легалізацію перебування в Польщі та можливості працевлаштування в регіоні.

Також путівник містить поради, як знайти квартиру у Поморському воєводстві, скласти іспит з польської мови, де і як застрахуватися, куди звернутися за потреби медичного обслуговування, які туристичні місця слід відвідати та як до них добратися транспортом.

Є у збірнику і важливі контакти для отримання екстреної допомоги, корисні посилання та інструкції на випадок втрати документів.

Загалом путівник складається зі 100 сторінок.

Завантажити "Життя у Поморському воєводстві" можна у таких версіях: