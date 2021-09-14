Путеводитель доступен на разных языках, в частности на украинском. Его можно скачать бесплатно.
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Какую информацию содержит путеводитель для мигрантов от Поморского воеводства
В путеводителе для иностранцев традиционно есть информация о легализации пребывания в Польше и возможностях трудоустройства в регионе.
Также путеводитель содержит советы, как найти квартиру в Поморском воеводстве, сдать экзамен по польскому языку, где и как застраховаться, куда обратиться при необходимости медицинского обслуживания, какие туристические места следует посетить и как добраться транспортом.
Есть в сборнике и важные контакты для получения экстренной помощи, полезные ссылки и инструкции на случай потери документов.
В общем путеводитель состоит из 100 страниц.
Скачать "Жизнь в Поморском воеводстве" можно в таких версиях: