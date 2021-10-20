У Польщі стрімко ростуть ціни на медичні послуги: які причини та прогнози

Протягом минулого року один житель Польщі в середньому витратив на візити до лікарів 700 злотих (майже 4 700 гривень). За даними GUS (Центральний статистичний офіс Польщі), за 2020 рік на приватну медицину поляки загалом витратили понад 44 мільярди злотих (295 мільярдів гривень).

Головна причина такої статистики – інфляція. Експерти прогнозують, що ціни на медичні товари та послуги будуть рости дуже швидкими темпами у найближчі роки.

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Як інфляція впливає на вартість медицини у Польщі

Востаннє настільки сильна інфляція, як зараз, була зафіксована у Польщі 20 років тому. Окрім зростання цін на медичні товари та послуги, також можна спостерігати інтенсивне зростання вартості житла. Так, у Варшаві нерухомість вже подорожчала на 3%. Через це можуть зростати кредитні ставки на іпотеку, прогнозують експерти.

Природно, що інфляція насамперед впливає на вартість тих товарів та послуг, які користуються найбільшим попитом. Медицина завжди була затребуваною, а з настанням пандемії кількість пацієнтів суттєво збільшилася. Тому підняття цін на медичні послуги було доволі очікуваним.

Якщо візит до польського приватного лікаря у 2010 році коштував приблизно 68,1 злотого (близько 456 гривень), у 2019 році – 112,5 злотого (приблизно 754 гривень), то у 2020 році пацієнт вже повинен був заплатити близько 126,4 злотого (майже 847 гривень). У 2021 році ціни ще підвищилися і стартують від 130 злотих (близько 870 гривень).

Передбачають, що у 2023 році лише на приватну медицину жителі Польщі будуть витрачати близько 70 мільярдів злотих (приблизно 470 мільярдів гривень).