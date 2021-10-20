Главная причина такой статистики – инфляция . Эксперты прогнозируют, что цены на медицинские товары и услуги будут расти очень быстрыми темпами в ближайшие годы.

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Как инфляция влияет на стоимость медицины в Польше

Последний раз столь сильная инфляция, как сейчас, была зафиксирована в Польше 20 лет назад . Кроме роста цен на медицинские товары и услуги, также можно наблюдать интенсивный рост стоимости жилья. Так, в Варшаве недвижимость уже подорожала на 3%. Из-за этого могут расти кредитные ставки на ипотеку, прогнозируют эксперты.

Естественно, что инфляция в первую очередь влияет на стоимость тех товаров и услуг, которые пользуются наибольшим спросом. Медицина всегда была востребованной, а с наступлением пандемии количество пациентов существенно увеличилась. Поэтому повышение цен на медицинские услуги были довольно ожидаемым.

Если визит к польскому частного врача в 2010 году стоил примерно 68,1 злотого (около 456 гривен), в 2019 году – 112,5 злотого (примерно 754 гривен), то в 2020 году пациент уже должен был заплатить около 126,4 злотого (почти 847 гривен). В 2021 году цены еще повысились и стартуют от 130 злотых (около 870 гривен).