У Польщі скасували обов'язковий масковий режим, але є виключення

З 28 березня у Польщі скасовують більшість ковідних обмежень. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський під час пресконференції.

Так, за словами очільника польського МОЗ, уже з понеділка, 28 березня, носіння масок у громадських місцях не буде обов'язковим, як і проходження карантину.

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Де можна з'являтися без масок

Надівати захисні маски у магазинах та громадському транспорті Польщі тепер можна за бажанням – за відсутність засобів індивідуального захисту не штрафуватимуть.

Крім цього, скасовані всі обов'язкові карантини та ізоляції як для тих, хто перетинає кордон з Польщею, так і для хворих.

Ми не очікуємо прискорення поширення інфекцій, – заявив Недзельський.

Кого не стосується нововведення

Скасування ковідних обмежень не поширюється на лікарні. Медичні працівники та пацієнти й надалі зобов'язані закривати належним чином обличчя масками.

У місцях великого скупчення людей носіння масок залишаться рекомендованими.

Пресконференція міністра охорони здоров'я Адама Недзельського