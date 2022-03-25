Так, по словам главы польского Минздрава, уже с понедельника, 28 марта, ношение масок в общественных местах не будет обязательным, как и прохождение карантина.

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Где можно появляться без масок

Надевать защитные маски в магазинах и общественном транспорте Польши теперь можно по желанию – за отсутствие средств индивидуальной защиты не будут штрафовать.

Кроме того, отменены все обязательные карантины и изоляции как для тех, кто пересекает границу с Польшей, так и для больных.

Мы не ожидаем ускорения распространения инфекций, – заявил Недзельский.

Кого не касается нововведения

Отмена ковидных ограничений не распространяется на больницы. Медицинские работники и пациенты и дальше обязаны закрывать должным образом лицо масками.

В местах большого скопления людей ношения масок останутся рекомендованными.