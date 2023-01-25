Польські роботодавці шукають працівників, які говорять українською: попит зріс у кілька разів

25 січня 2023, 17:57
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Через російсько-українську війну до Польщі виїхали мільйони українців, які активно шукають роботу в країні, аби самостійно забезпечувати своє проживання за кордоном. Відповідно почав реагувати і тамтешній ринок праці.

Так, компанії в Польщі стали більше потребувати україномовних працівників. За даними міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, ще кілька років тому серед польських роботодавців було 200 – 250 запитів на працівників зі знанням української мови, а вже зараз цей показник перевалив за тисячу. З початком 2023 року динаміка продовжує зростати, пише 24 канал.

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Експерти це пов'язують з тим, що в Польщі відкривається все більше українських компаній. Станом на кінець 2022 року, там було зареєстровано уже понад 10 тисяч таких бізнесів.

Які українські компанії працюють або планують відкрити своє відділення у Польщі

  • Нова Пошта
  • Розетка
  • Haski Managment
  • Monoban
  • ДІЯ.Бізнес
  • ДП "Документ"
  • Український Католицький Інститут
  • Мережа GastroFamily (Білий налив, БПШ, Mushlya)
  • Чорноморка
  • Галя Балувана
  • П’яна вишня
  • Gaga
  • Три ведмеді
  • Лімо
  • Spell Chocolate
  • Будівельна компанія Євродім / Нова та інші.

З серпня 2022 року ми почали фіксувати кількість запитів саме на україномовних працівників. Українці у Польщі бажають працювати з українськими компаніями, щонайменше через можливість опинитись у звичному мовному середовищі. До того ж це можливість отримати гарну посаду й без знання польської мови та працювати за кваліфікацією не нижче, ніж в Україні,
– каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації агенції Gremi Personal.

В агенції також зазначають, що запити українських бізнесів, які переїжджають за кордон, мають свою специфіку. Наприклад, таких працівників, як менеджери з продажу, роботодавці шукають серед поляків чи українців, які добре володіють польською мовою. Однак, якщо робота не вимагає зовнішньої комунікації, українські компанії надають пріоритет українцям.

До слова! На сьогодні у Польщі перебуває понад мільйон біженців з України і стільки ж українців, які приїхали до Польщі до початку повномасштабної російсько-української війни.
Автор: Назарій Сорока