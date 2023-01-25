Польські роботодавці шукають працівників, які говорять українською: попит зріс у кілька разів

Через російсько-українську війну до Польщі виїхали мільйони українців, які активно шукають роботу в країні, аби самостійно забезпечувати своє проживання за кордоном. Відповідно почав реагувати і тамтешній ринок праці.

Так, компанії в Польщі стали більше потребувати україномовних працівників. За даними міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, ще кілька років тому серед польських роботодавців було 200 – 250 запитів на працівників зі знанням української мови, а вже зараз цей показник перевалив за тисячу. З початком 2023 року динаміка продовжує зростати, пише 24 канал.

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Експерти це пов'язують з тим, що в Польщі відкривається все більше українських компаній. Станом на кінець 2022 року, там було зареєстровано уже понад 10 тисяч таких бізнесів.

Які українські компанії працюють або планують відкрити своє відділення у Польщі

Нова Пошта

Розетка

Haski Managment

Monoban

ДІЯ.Бізнес

ДП "Документ"

Український Католицький Інститут

Мережа GastroFamily (Білий налив, БПШ, Mushlya)

Чорноморка

Галя Балувана

П’яна вишня

Gaga

Три ведмеді

Лімо

Spell Chocolate

Будівельна компанія Євродім / Нова та інші.

З серпня 2022 року ми почали фіксувати кількість запитів саме на україномовних працівників. Українці у Польщі бажають працювати з українськими компаніями, щонайменше через можливість опинитись у звичному мовному середовищі. До того ж це можливість отримати гарну посаду й без знання польської мови та працювати за кваліфікацією не нижче, ніж в Україні,

– каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації агенції Gremi Personal.

В агенції також зазначають, що запити українських бізнесів, які переїжджають за кордон, мають свою специфіку. Наприклад, таких працівників, як менеджери з продажу, роботодавці шукають серед поляків чи українців, які добре володіють польською мовою. Однак, якщо робота не вимагає зовнішньої комунікації, українські компанії надають пріоритет українцям.

На сьогодні у Польщі перебуває понад мільйон біженців з України і стільки ж українців, які приїхали до Польщі до початку повномасштабної російсько-української війни.