Так, компанії в Польщі стали більше потребувати україномовних працівників. За даними міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, ще кілька років тому серед польських роботодавців було 200 – 250 запитів на працівників зі знанням української мови, а вже зараз цей показник перевалив за тисячу. З початком 2023 року динаміка продовжує зростати, пише 24 канал.
Читайте також Зміни для українських біженців у Німеччині: важливе про орендну плату при Bürgergeld
Експерти це пов'язують з тим, що в Польщі відкривається все більше українських компаній. Станом на кінець 2022 року, там було зареєстровано уже понад 10 тисяч таких бізнесів.
Які українські компанії працюють або планують відкрити своє відділення у Польщі
- Нова Пошта
- Розетка
- Haski Managment
- Monoban
- ДІЯ.Бізнес
- ДП "Документ"
- Український Католицький Інститут
- Мережа GastroFamily (Білий налив, БПШ, Mushlya)
- Чорноморка
- Галя Балувана
- П’яна вишня
- Gaga
- Три ведмеді
- Лімо
- Spell Chocolate
- Будівельна компанія Євродім / Нова та інші.
З серпня 2022 року ми почали фіксувати кількість запитів саме на україномовних працівників. Українці у Польщі бажають працювати з українськими компаніями, щонайменше через можливість опинитись у звичному мовному середовищі. До того ж це можливість отримати гарну посаду й без знання польської мови та працювати за кваліфікацією не нижче, ніж в Україні,
– каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації агенції Gremi Personal.
В агенції також зазначають, що запити українських бізнесів, які переїжджають за кордон, мають свою специфіку. Наприклад, таких працівників, як менеджери з продажу, роботодавці шукають серед поляків чи українців, які добре володіють польською мовою. Однак, якщо робота не вимагає зовнішньої комунікації, українські компанії надають пріоритет українцям.