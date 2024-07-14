"Видають себе за Booking": у Польщі шахраї під виглядом популярної платформи виманюють гроші

Шахраї в Польщі використовують вкрадені облікові записи об'єктів розміщення і видають себе за Booking.com. З викрадених облікових записів розсилають повідомлення з проханням підтвердити бронь.

Користувачів Booking.com закликають з особливою обережністю ставитися до повідомлень від імені платформи та посилань, які в них містяться. Як відбувається схема – нижче у матеріалі!

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Як працює шахрайська схема?

Підтвердити забукане житло просять за допомогою оплати. А якщо людина відмовляється, то погрожують скасувати резервацію.

Злочинці використовують раніше вкрадені облікові записи об'єктів нерухомості, розміщених на Booking.com. З цих облікових записів вони розсилають повідомлення людям, які забронювали там житло. У повідомленнях вони вимагають за допомогою оплати підтвердити бронювання, погрожуючи інакше його скасувати,

— пише NASK.

За допомогою посиланням на сайт, який видає себе за популярний портал оренди житла, шахраї збирають особисті дані, інформацію про кредит або просять зробити банківський переказ.

Тому будьте уважними і перевіряйте адресу сайту, на який заходите!