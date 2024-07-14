Пользователей Booking.com призывают с особой осторожностью относиться к сообщениям от имени платформы и ссылок, которые в них содержатся. Как происходит схема – ниже в материале!

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Как работает мошенническая схема?

Подтвердить забукане жилье просят с помощью оплаты. А если человек отказывается, то угрожают отменить резервацию.

Преступники используют ранее украденные учетные записи объектов недвижимости, размещенных на Booking.com. С этих учетных записей они рассылают сообщения людям, которые забронировали там жилье. В сообщениях они требуют с помощью оплаты подтвердить бронирование, угрожая иначе его отменить,

- пишет NASK.

С помощью ссылкой на сайт, который выдает себя за популярный портал аренды жилья, мошенники собирают личные данные, информацию о кредите или просят сделать банковский перевод.

Поэтому будьте внимательными и проверяйте адрес сайта, на который заходите!