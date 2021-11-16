У Польщі розпочали роботи на місці будівництва нового пункту пропуску з Україною

16 листопада 2021 , 12:37
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Джерело:

TVP-3 Rzeszow

Перші етапи робіт, пов'язаних з будівництвом нового пункту пропуску на польсько-українському кордоні, вже розпочалися на території Мальховіце Перемишлянського повіту. Зараз здійснюють геологічні дослідження та прибирання ділянки.

Геологічні дослідження є обов'язковою передумовою для будівельних робіт. Що стосується очищення території, то зараз там активно спилюють дерева й кущі. Також проводять саперські перевірки місцевості.

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Детальніше про підготовку нового пункту пропуску

Польські ЗМІ повідомляють, що на місці майбутнього пункту пропуску "Мальховіце –Нижанковичі" археологи знайшли близько 300 предметів. Серед них є цікаві рештки давніх печей для виготовлення глиняних виробів. Знахідки можуть належати приблизно до епохи III – V століть нашої ери.

Будівництво нового пункту розпочнеться після завершення усіх підготовчих робіт. Згідно з планом новий пункт пропуску буде містити:

  • приміщення реєстрації автобусів із зонами контролю на виїзді та в'їзді;
  • приміщення для детального огляду транспортних засобів з польської та української сторони;
  • зону для сканування автомобілів;
  • приміщення для здійснення повернення податків (tax free);
  • приміщення для службових собак;
  • службову стоянку для авто;
  • склад для небезпечних матеріалів;
  • комфортні громадські туалети з обох боків кордону;
  • по 5 кабін прикордонного контролю у напрямку виїзду з Польщі та в'їзду у країну;
  • пости в'їзду з польської та української сторони;
  • технічні конструкції, які необхідні для повноцінного функціонування об'єкта.

Нагадуємо, що пункт пропуску "Мальховіце – Нижанковичі" буде працювати лише для автобусів та автомобілів з вагою до 3,5 тонн.

Якщо затримок у роботах не буде, то пропускний пункт стане доступним українським мігрантам та туристам у 2025 році

Автор: Орися Біленька