Геологические исследования являются обязательным условием для строительных работ. Что касается очистки территории, то сейчас там активно спиливают деревья и кустарники. Также проводят саперские проверки местности.
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Детальнее о подготовке нового пункта пропуска
Польские СМИ сообщают, что на месте будущего пункта пропуска "Мальховице – Нижанковичи" археологи обнаружили около 300 предметов. Среди них есть интересные остатки древних печей для изготовления глиняных изделий. Находки могут относиться примерно к эпохе III – V веков нашей эры.
Строительство нового пункта начнется по завершении всех подготовительных работ. Согласно плану новый пункт пропуска будет содержать:
- помещение регистрации автобусов с зонами контроля на выезде и въезде;
- помещения для подробного осмотра транспортных средств с польской и украинской стороны;
- зону для сканирования автомобилей;
- помещение для осуществления возврата налогов (tax free);
- помещение для служебных собак;
- служебную стоянку для авто;
- склад для опасных материалов;
- комфортные общественные туалеты по обе стороны границы;
- по 5 кабин пограничного контроля в направлении выезда из Польши и въезда в страну;
- посты въезда с польской и украинской стороны;
- технические конструкции, необходимые для полноценного функционирования объекта.
Напомним, что пункт пропуска "Мальховице – Нижанковичи" будет работать только для автобусов и автомобилей с весом до 3,5 тонн.
Если задержек в работах не будет, то пропускной пункт станет доступным украинским мигрантам и туристам в 2025 году.