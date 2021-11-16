Геологические исследования являются обязательным условием для строительных работ. Что касается очистки территории, то сейчас там активно спиливают деревья и кустарники. Также проводят саперские проверки местности.

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Детальнее о подготовке нового пункта пропуска

Польские СМИ сообщают, что на месте будущего пункта пропуска "Мальховице Нижанковичи" археологи обнаружили около 300 предметов. Среди них есть интересные остатки древних печей для изготовления глиняных изделий. Находки могут относиться примерно к эпохе III – V веков нашей эры.

Строительство нового пункта начнется по завершении всех подготовительных работ. Согласно плану новый пункт пропуска будет содержать:

  • помещение регистрации автобусов с зонами контроля на выезде и въезде;
  • помещения для подробного осмотра транспортных средств с польской и украинской стороны;
  • зону для сканирования автомобилей;
  • помещение для осуществления возврата налогов (tax free);
  • помещение для служебных собак;
  • служебную стоянку для авто;
  • склад для опасных материалов;
  • комфортные общественные туалеты по обе стороны границы;
  • по 5 кабин пограничного контроля в направлении выезда из Польши и въезда в страну;
  • посты въезда с польской и украинской стороны;
  • технические конструкции, необходимые для полноценного функционирования объекта.

Напомним, что пункт пропуска "Мальховице – Нижанковичи" будет работать только для автобусов и автомобилей с весом до 3,5 тонн.

Если задержек в работах не будет, то пропускной пункт станет доступным украинским мигрантам и туристам в 2025 году.