Польща підготувала майже 60 мільйонів таблеток йодиду калію для громадян: пункти видачі пігулок

На тлі погроз зі сторони Росії щодо можливого застосування ядерної зброї та нестабільної ситуації на ЗАЕС Польща запаслася достатньою кількістю таблеток йодиду калію. У разі потреби їх роздаватимуть громадянам.

Так, представники уряду уже оголосили, що Польща закупила понад 57 мільйонів таблеток йодиду калію. Наразі пігулки передають не населенню, а органам місцевого самоврядування. Це пов'язано з тим, що прийом йодиду калію з метою профілактики або без вказівки лікаря може зашкодити здоров'ю. У разі надзвичайної ситуації у кожному воєводстві відкриють пункти роздачі таблеток.

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Де в Польщі роздаватимуть таблетки йодиду калію у разі надзвичайної ситуації

На сьогодні відомо, що таблетки йодиду калію надійшли до деяких пунктів видачі. Таких налічується 1567 місць у всіх гмінах Мазовії. З них – 625 пунктів у Варшаві, включаючи районні адміністрації, початкові школи, дитячі садки та деякі середні школи.

Повний список пунктів видачі таблеток йоду у Мазовецькому воєводстві опубліковано на офіційному сайті уряду. Перевірте, де розташований найближча до вас локація.

За словами консультанта з ендокринології, у разі радіаційної аварії доросла людина має прийняти дві такі таблетки, щоб загальна доза становила 100 міліграмів. Дітям, залежно від віку, потрібні менші дози. При цьому, найкраще приймати пігулки протягом двох годин після зараження. Але важливо розуміти, що у разі можливої ​​аварії на атомній електростанції в Україні, загроза для здоров'я, якщо вона взагалі буде, у Мазовії чи Варшаві становитиме не раніше, ніж за 20 годин.