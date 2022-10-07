Представители правительства уже объявили, что Польша закупила более 57 миллионов таблеток йодида калия . Пока таблетки передают не населению, а органам местного самоуправления. Это связано с тем, что прием йодида калия с целью профилактики или без указания врача может навредить здоровью. В случае чрезвычайной ситуации в каждом воеводстве будут открыты пункты раздачи таблеток.

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Где в Польше будут раздавать таблетки йодида калия в случае чрезвычайной ситуации

На сегодня известно, что таблетки йодида калия поступили в некоторые пункты выдачи. Таких насчитывается 1567 мест во всех гминах Мазовии. Из них – 625 пунктов в Варшаве, включая районные администрации, начальные школы, детские сады и некоторые средние школы.

Важно! Полный список пунктов выдачи таблеток йода в Мазовецком воеводстве опубликован на официальном сайте правительства. Проверьте, где расположена ближайшая к вам локация.