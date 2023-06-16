Читайте також Італійський пляж з рожевим піском під загрозою знищення: винні туристи

Під тиском громадськості транспортний оператор PKS Gdynia оголосив про зміну маршруту з "числом звіра" на 669, який почне курсувати з 24 червня.

Пікантності ситуації додавав той факт, що туристи, які подорожують цим маршрутом, прозвали його "Highway to Hel" з відсилкою до культового хіта хардрок-легенд AC/DC "Highway to Hell", що дослівно перекладається як "Дорога в пекло".

Місцеві жителі давно звернули увагу на каламбур з назвою цього автобусного маршруту, одного багато хто з них розглядали це просто як "нешкідливий жарт". Тим часом католицьке видання Fronda у 2018 році назвало використання числа 666 в його назві "сатанинською дурістю".

Так, за останні 10 років адміністрацію транспортного оператора, що виконує рейс, просто завалили скаргами різні християнські групи і окремі громадяни. Зрештою компанія здалася.

Правління прогнулося під вагою листів і запитів, які нам надсилали, може бути, не у великих кількостях, але циклічно протягом багатьох років з проханням змінити номер лінії,

– прокоментував PKS Gdynia прес-секретар Марцін Щвачик.

При цьому він заявив, що маршрут 666 може повернутися, якщо пасажири сильно зажадають цього.

Чи дійсно це місце "сатанинське"?

Приморський курорт Гель популярний серед туристів завдяки своїм віддаленим пляжам і лісовим стежкам. Цей півострів довжиною 35 кілометрів на півночі Польщі вважається одним з найкрасивіших і найнезайманіших куточків Балтійського узбережжя.

Зазначимо, півострів далеко від вогняної ями вічного прокляття, яку викликає його назва.

Півострів Гель у Польщі / Фото iStockphoto