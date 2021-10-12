У Польщі п'яний водій з України збив двох пенсіонерів: одна людина загинула

Інцидент стався у суботу, 9 жовтня, в польському місті Шамотули. У другій половині дня молодик з України на пішохідному переході наїхав на двох людей, які переходили дорогу.

Винуватцем страшної пригоди виявився 24-річний громадянин України. Він перебував за кермом автомобіля Audi у нетверезому стані.

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Деталі ДТП

Юнак з України не зупинився вчасно перед пішохідним переходом. Через те, що він знехтував правилами безпеки на дорозі, постраждала пара людей похилого віку. 72-річна жінка внаслідок удару автомобіля отримала важкі травми. Її негайно госпіталізували. А 73-річний чоловік одержав несумісні з життям ушкодження. Він загинув на місці ДТП.

Поліція негайно прибула на місце події. Українця затримали та перевірили на тверезість. В його організмі виявили аж 1,52 проміле алкоголю.

За скоєння ДТП зі смертельним результатом водія Audi можуть ув'язнити. Розслідування у цій справі ще триває. Тому наразі невідомо, яке покарання понесе українець за скоєний у чужій державі злочин.