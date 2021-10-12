Виновником страшного приключения оказался 24-летний гражданин Украины . Он находился за рулем автомобиля Audi в нетрезвом состоянии.

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Детали ДТП

Юноша из Украины не остановился вовремя перед пешеходным переходом. Из-за того что он пренебрег правилами безопасности на дороге, пострадала пара пожилых людей. 72-летняя женщина в результате удара автомобиля получила тяжелые травмы. Ее немедленно госпитализировали. А 73-летний мужчина получил несовместимые с жизнью повреждения. Он погиб на месте ДТП.

Полиция немедленно прибыла на место происшествия. Украинца задержали и проверили на трезвость. В его организме обнаружили аж 1,52 промилле алкоголя .

За совершение ДТП со смертельным исходом водителя Audi могут посадить. Расследование по этому делу продолжается. Поэтому пока неизвестно, какое наказание понесет украинец за совершенное в чужом государстве преступление.