У Польщі проти COVID-19 вакцинуватимуть дітей: коли та з якого віку

Незабаром у Польщі розпочнеться етап вакцинації дітей проти COVID-19. Про це заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик.

Щеплення отримають діти віком від 12 до 15 років. Розпочати процес планують 7 червня у пунктах вакцинації.

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Уповноважений уряду з питань вакцинації розповів, що дітей щеплюватимуть препаратом Pfizer. Вакцинація у школах стане можливою вже після літніх канікул.

Процес вакцинації дітей 12 – 15 років у Польщі передбачений рішенням Європейського агентства з лікарських засобів та рекомендаціями Медичної ради,

– наголосив Дворчик.

Посадовець додав, що всього вакцинувати планують 24 мільйони учнів, які навчаються у понад 24 тисячах шкіл та інших навчальних закладів.

Нагадаємо, що з 8 червня на кордоні з Польщею з'явиться можливість вакцинації українських трудових мігрантів препаратами Johnson&Johnson та AstraZeneca.