Прививки получат дети в возрасте от 12 до 15 лет. Начать процесс планируют 7 июня в пунктах вакцинации.

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Уполномоченный правительства по вопросам вакцинации рассказал, что детей будут прививать препаратом Pfizer. Вакцинация в школах станет возможной уже после летних каникул.

Процесс вакцинации детей 12 – 15 лет в Польше предусмотренный решением Европейского агентства по лекарственным средствам и рекомендациями Медицинского совета,

– отметил Дворчик.

Чиновник добавил, что всего вакцинировать планируют 24 миллиона школьников, которые учатся в более 24 тысячах школ и других учебных заведений.

Напомним, что с 8 июня на границе с Польшей появится возможность вакцинации украинских трудовых мигрантов препаратами Johnson&Johnson и AstraZeneca.