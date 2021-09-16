У Польщі пожежник побив дітей з України: деталі скандального інциденту
Джерело:Onet
У місті Бидгощ минулого тижня чоловік напав на двох хлопчиків з України. Про злочин через національну приналежність, стверджують у поліції, не йдеться.
Одному потерпілому 8 років, іншому – 10. До поліції звернулася мати одного з побитих хлопців наступного дня після інциденту.
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Детальніше про те, як поляк напав на дітей
Дорослий чоловік почав проявляти агресію начебто через те, що українські діти позичили самокат у його сина, а згодом не хотіли його повертати власнику.
Жорстокою поведінкою чоловік намагався "виховати" хлопців. Спочатку поляк потягнув дітей до свого автомобіля. Після цього він вдався до рукоприкладства.
У дітей є тілесні ушкодження. А в старшого хлопця діагностували зламаний ніс.
Як покарають нападника
Відомо, що винуватець скандалу працює у Польщі пожежником. Його вже відсторонили від роботи. Поки що лише на 3 місяці.
Нападнику висунули звинувачення в обмеженні свободи пересування двох хлопчиків, порушенні тілесної недоторканності та нанесенні тілесних ушкоджень.
За скоєне йому загрожує до 5 років в'язниці.