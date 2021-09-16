Одному пострадавшему 8 лет, второму – 10. В полицию обратилась мать одного из избитых ребят на следующий день после инцидента.

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Подробнее о том, как поляк напал на детей

Взрослый мужчина начал проявлять агрессию якобы из-за того, что украинские дети заняли самокат у его сына, а затем не хотели его возвращать владельцу.

Жестоким поведением мужчина пытался "воспитать" детей. Сначала поляк потянул их к своему автомобилю. После этого он начал рукоприкладство.

У детей есть телесные повреждения. А у старшего парня сломан нос.

Как накажут мужчину

Известно, что виновник скандала работает в Польше пожарным. Его уже отстранили от работы. Пока только на 3 месяца.

Поляку предъявили обвинения в ограничении свободы передвижения двух мальчиков, нарушении телесной неприкосновенности и нанесении телесных повреждений.