У Польщі появився "собакомобіль": так українці збирають кошти на лікування сина

Українська сім'я, яка живе у Вроцлаві, опинилася у скруті. У їхнього сина Данилка в 10 місяців діагностували нейробластому. Тато хлопчика придумав креативне рішення, щоб зібрати гроші на продовження лікування дитини в Америці.

Хлопчик вже пройшов тривале лікування у Польщі. Йому провели курси хіміотерапії, радіотерапії та імунотерапії. Також зробили операцію з видалення пухлини та алогенну трансплантацію кісткового мозку.

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Що відомо про "собакомобіль"

Тепер батьки хочуть зібрати необхідну суму для того, аби в Америці дитині зробити спеціальні щеплення для підсилення імунітету. Вони допоможуть захистити дитину від майбутніх загроз. Якщо ракові клітини почнуть проявлятися знову в організмі хлопчика, організм буде мати сили з ними боротися.

Що таке нейробластома? Це злоякісна пухлина симпатичної нервової системи ембріонального походження. Вона є однією з найпоширеніших видів пухлин у дітей. Складає близько 8% всіх онкозахворювань дитячого віку. 90% хворих нейробластомою – це новонароджені та діти до 6 років.

Продовження лікування коштує 800 тисяч злотих (5,6 мільйона гривень). Аби заробити такі гроші, тато хлопчика створив "собакомобіль". Побачити оригінальну машину можна на вулиці Plac Solnym. Кожен охочий може зробити фото або відео біля "собакомобіля", а за бажанням покласти у коробку гроші на лікування дитини.

Підтримати сім'ю можна також за допомогою грошового переказу на картку мами хлопчика: 4149 4993 9080 7236, отримувач – Бойко Людмила Анатоліївна.