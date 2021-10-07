Мальчик уже прошел длительное лечение в Польше. Ему провели курсы химиотерапии, радиотерапии и иммунотерапии. Также сделали операцию по удалению опухоли и аллогенную трансплантацию костного мозга.

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Что известно о "собакомобиле"

Теперь родители хотят собрать необходимую сумму для того, чтобы в Америке ребенку сделать специальные прививки для усиления иммунитета. Они помогут защитить ребенка от будущих угроз. Если раковые клетки начнут проявляться снова в организме мальчика, организм будет способен с ними бороться.

Что такое нейробластома?



Это злокачественная опухоль симпатической нервной системы эмбрионального происхождения. Она является одной из самых распространенных видов опухолей у детей. Составляет около 8% всех онкозаболеваний детского возраста. 90% больных нейробластомой – это новорожденные и дети до 6 лет.

Продолжение лечения стоит 800 тысяч злотых (5,6 миллиона гривен). Чтобы заработать такие деньги, папа мальчика создал "собакомобиль". Увидеть оригинальную машину можно на улице Plac Solnym. Каждый желающий может сделать фото или видео возле "собакомобиля", а по желанию положить в коробку деньги на лечение ребенка.