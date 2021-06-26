В Польщі потребують кваліфікованих будівельників: скільки готові платити

З послабленням карантинного режиму багато галузей й Польщі відновили діяльність і почали посилено розшукувати працівників. Ця активність спостерігається у й сфері будівництва. Відкриті вакансії польські роботодавці готові заповнити емігрантами.

Нестача фахівців турбує країну тому, що багато польських будівельників поїхали працювати за кордон, зокрема у скандинавські країни, де вдвічі більше платять. Крім того, останнім часом збільшилася кількістю інвестицій у нерухомість, що створило передумови для розширення діяльності та, відповідно, пошуку виконавців.

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Яких працівників розшукують

У Польщі бракує всіх фахівців, дотичних до сфери будівництва:

бетонярів;

теслярів;

покрівельників;

бляхарів;

монтажників будівельних конструкцій;

мулярів;

будівельних оздоблювачів;

операторів земляних робіт;

підсобників.

Зарплати

Стосовно рівня оплати праці в цій галузі, то польські будівельні фірми, які зводять залізобетонні конструкції, в середньому пропонують:

помічникам – 15-20 злотих за годину (нетто);

– 15-20 злотих за годину (нетто); спеціалістам – 20-25 злотих за годину (нетто);

– 20-25 злотих за годину (нетто); бригадирам – 25-30 злотих за годину (нетто).

Інженерам, як правило, платять ставку. Її розмір залежить від кваліфікації та обов'язків працівника. Заробити на цій посаді можна від 3 до 10 тисяч злотих нетто за місяць.

За даними НБУ, курс польського злотого на сьогодні становить 7.25.