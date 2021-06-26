Недостаток специалистов беспокоит страну, потому что многие польские строителей поехали работать за границу, в частности в скандинавские страны, где вдвое больше платят. Кроме того, в последнее время увеличилось количеством инвестиций в недвижимость, что создало предпосылки для расширения деятельности и, соответственно, поиска исполнителей.

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Каких работников ищут

В Польше не хватает всех специалистов из сферы строительства:

  • бетонщиков;
  • плотников;
  • кровельщиков;
  • жестянщиков;
  • монтажников строительных конструкций;
  • каменщиков;
  • строительных отделочников;
  • операторов земляных работ;
  • пособников.

Зарплаты

Что касается уровня оплаты труда в этой отрасли, то польские строительные фирмы, которые сводят железобетонные конструкции, в среднем предлагают:

  • помощникам  15-20 злотых в час (нетто);
  • специалистам  20-25 злотых в час (нетто);
  • бригадирам – 25-30 злотых в час (нетто).

Инженерам, как правило, платят ставку. Ее размер зависит от квалификации и обязанностей работника. Заработать на этом посту можно от 3 до 10 тысяч злотых нетто в месяц.