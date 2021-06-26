Недостаток специалистов беспокоит страну, потому что многие польские строителей поехали работать за границу, в частности в скандинавские страны, где вдвое больше платят. Кроме того, в последнее время увеличилось количеством инвестиций в недвижимость, что создало предпосылки для расширения деятельности и, соответственно, поиска исполнителей.
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Каких работников ищут
В Польше не хватает всех специалистов из сферы строительства:
- бетонщиков;
- плотников;
- кровельщиков;
- жестянщиков;
- монтажников строительных конструкций;
- каменщиков;
- строительных отделочников;
- операторов земляных работ;
- пособников.
Зарплаты
Что касается уровня оплаты труда в этой отрасли, то польские строительные фирмы, которые сводят железобетонные конструкции, в среднем предлагают:
- помощникам – 15-20 злотых в час (нетто);
- специалистам – 20-25 злотых в час (нетто);
- бригадирам – 25-30 злотых в час (нетто).
Инженерам, как правило, платят ставку. Ее размер зависит от квалификации и обязанностей работника. Заработать на этом посту можно от 3 до 10 тысяч злотых нетто в месяц.