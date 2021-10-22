У Польщі посилюють контроль носіння масок: заява міністра охорони здоров'я
Джерело:The Warsaw
У Польщі частіше виписуватимуть штрафи за відсутність захисних масок. Рішення покликане зупинити зростання захворюваності на COVID-19.
Так, міністерство має домовленість з поліцією про те, що відтепер штрафи перевищуватимуть попередження. Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський підкреслив, що особлива увага має приділятися окремим регіонам.
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Політику умовлянь або уваги до зобов'язань, пов'язаних з пандемією, замінює політика накладення штрафів,
– заявив міністр.
Відомо, що понад третина щоденних заражень зафіксована у двох воєводствах: Підляському і Люблінському. "Ситуація там критична", – повідомив Недзельський.Цифри! За останню добу поліція перевірила 2,5 тисячі транспортних засобів. В результаті було видано 4 000 попереджень і 1 200 штрафів.
Небезпека зростає
За останні два дні у Польщі спостерігається вибух захворюваності – кількість нових випадків подвоюється щотижня. За оцінкою міністра, рівень зараження може перевищити прогнозовані 5 000 вже наступного тижня.
"Реалізація сценарію, що виходить за рамки нашого прогнозу, безумовно, є для нас величезною тривогою, величезним червоним світлом, який говорить про те, що ситуація стає дуже серйозною", – сказав Недзельський.
Він додав, що рішення про можливі подальші обмеження будуть залежати від збільшення числа випадків щотижня.