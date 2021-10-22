У Польщі посилюють контроль носіння масок: заява міністра охорони здоров'я

У Польщі частіше виписуватимуть штрафи за відсутність захисних масок. Рішення покликане зупинити зростання захворюваності на COVID-19.

Так, міністерство має домовленість з поліцією про те, що відтепер штрафи перевищуватимуть попередження. Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський підкреслив, що особлива увага має приділятися окремим регіонам.

Варте уваги Як українцю відкрити та закрити рахунок в польському банку: інструкція і порівняння фінустанов

Політику умовлянь або уваги до зобов'язань, пов'язаних з пандемією, замінює політика накладення штрафів,

– заявив міністр.

Відомо, що понад третина щоденних заражень зафіксована у двох воєводствах: Підляському і Люблінському. "Ситуація там критична", – повідомив Недзельський.

Небезпека зростає

За останню добу поліція перевірила 2,5 тисячі транспортних засобів. В результаті було видано 4 000 попереджень і 1 200 штрафів.

За останні два дні у Польщі спостерігається вибух захворюваності – кількість нових випадків подвоюється щотижня. За оцінкою міністра, рівень зараження може перевищити прогнозовані 5 000 вже наступного тижня.

"Реалізація сценарію, що виходить за рамки нашого прогнозу, безумовно, є для нас величезною тривогою, величезним червоним світлом, який говорить про те, що ситуація стає дуже серйозною", – сказав Недзельський.

Він додав, що рішення про можливі подальші обмеження будуть залежати від збільшення числа випадків щотижня.