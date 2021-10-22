Так, министерство имеет договоренность с полициейо том, что отныне штрафы будут превышать предупреждения. Министр здравоохранения Адам Недзельский подчеркнул, что особое внимание должно уделяться отдельным регионам.
Примечательно Как украинцу открыть и закрыть счет в польском банке: инструкция и сравнение финучреждений
Политику уговоров или внимания к обязательствам, что связаны с пандемией, заменяет политика наложения штрафов,
– заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.
Известно, что более трети ежедневных заражений зафиксировано в двух воеводствах: Подляшском и Люблинском. "Ситуация там критическая", – сообщил Недзельский.
Опасность возрастает
За последние два дня в Польше наблюдается взрыв заболеваемости – количество новых случаев удваивается каждую неделю. По оценке министра, уровень заражения может превысить прогнозируемые 5 000 уже на следующей неделе.
"Реализация сценария, что выходит за рамки нашего прогноза, безусловно, является для нас огромной тревогой, огромным красным светом, который говорит о том, что ситуация становится очень серьезной", – сказал Недзельский.